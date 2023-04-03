عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بدء تداول أسهم “بوابة الأطعمة” في سوق “نمو”.. الأربعاء المقبل



أعلنت “تداول السعودية” عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة “بوابة الأطعمة التجارية” في السوق الموازية “نمو” اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023. وقالت “تداول السعودية” في بيان اليوم الاثنين، إن إدراج “بوابة الأطعمة” برمز تداول 9562 وبالرمز الدولي SA15PGS4LD16. وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة بوابة الأطعمة التجارية، اليوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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