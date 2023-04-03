شكرا لاهتمامكم بخبر “موبي للصناعة” توزع 5 ملايين ريال أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “موبي للصناعة” توزع 5 ملايين ريال أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022



قرر مجلس إدارة شركة موبي للصناعة المتخصصة في منتجات العناية بالمنزل والمنظفات، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” إن القيمة الإجمالية للتوزيعات 5 ملايين ريال، والأسهم المستحقة للتوزيعات 5 ملايين سهم بواقع ريال واحد لكل سهم تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وذكرت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 6 أبريل 2023 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم دفع التوزيعات بتاريخ 16 أبريل الجاري.

ونبهت الشركة إلى أن المستثمرين غير المقيمين ستخضع التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها لهم أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وطالبت جميع المساهمين بضرورة التأكد من تحديث بيانات المساهمين لدى أعضاء الحفظ لضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية، لأن تحويل الأرباح سيتم عن طريق شركة إيداع التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ.

وسجلت شركة موبي للصناعة انخفاضاً بصافي الأرباح بنسبة 13.68% في عام 2022 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيان الشركة لـ”تداول السعودية”يوم الخميس الماضي، بلغ صافي الربح 13.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 16.13 مليون ريال في عام 2021.

وأشارت الشركة إلي أن انخفاض الأرباح يعود إلي ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات بفارق 2.43% مقارنةً بعام 2021 بقيمة 4.64 مليون ريال، وارتفاع تكلفة التمويل لعام 2022 مقارنةً بـعام 2021 بنسبة 232.63% وبما يعادل 1.16 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة بعض المصاريف الإدارية.

وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 12% في عام 2022 إلى 190.76 مليون ريال، مقابل 170.38 مليون ريال في العام السابق.