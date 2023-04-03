عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البحرين ستطلق “رخصة ذهبية” لجذب المشاريع الاستثمارية الكبيرة



أعلنت البحرين اليوم الاثنين أنها ستطلق “رخصة ذهبية” جديدة تتضمن مزايا للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية. وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان إن الشركات ذات الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الاستراتيجية التي ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل أو التي تتجاوز قيمة استثماراتها 50 مليون دولار ستكون مؤهلة للحصول على تلك الرخصة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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