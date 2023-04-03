عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأردن يعين بنوكا عالمية لإصدار سندات دولارية بما لا يقل عن 500 مليون دولار



عيّن الأردن بنوكا عالمية لترتيب عملية إصدار سندات مقومة بالدولار، تستحق بعد أكثر من خمس سنوات، وذلك بالحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار على الأقل. وتشمل قائمة هذه البنوك كلا من “سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”. يُذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أقرت موازنة عام 2023 بعجز يبلغ 2.5 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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