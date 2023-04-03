شكرا لاهتمامكم بخبر “الاستثمار الكويتية” مهتمة بزيادة حصتها في البنك العربي الإفريقي الدولي بمصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الاستثمار الكويتية” مهتمة بزيادة حصتها في البنك العربي الإفريقي الدولي بمصر



أبدت الكويت اهتماما بزيادة حصتها فى البنك العربي الإفريقي الدولي بمصر عبر شراء حصة إضافية من البنك الذي تملك هيئة الاستثمار الكويتية نحو 49.5% منه ويعد سادس أكبر البنوك المصرية.

ويمتلك البنك المركزي المصري حصة مماثلة في البنك، وأعلنت الحكومة المصرية إدراج البنك ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية لبيع حصة أقلية منه.

ونقلت صحيفة “البورصة” المصرية عن مصادر حكومية أن الجانب الكويتي يدرس مع مستشاريه إمكانية التنفيذ، ويجري مفاوضات حالية حول الحصة التي يرغب في شرائها، وحال حصول المساهم الكويتي على حصة إضافية من البنك سيصبح تابعًا لها، ويرفع عدد البنوك التابعة لمؤسسات كويتية في مصر التي يعمل فيها حاليًا بنكا الكويت الوطني والأهلي الكويتي.

وتضمن برنامج الطروحات الحكومية 32 شركة سيتم طرحها حتى الربع الأول من 2024، ما بين طروحات عامة في البورصة المصرية، أو طرح لمستثمر استراتيجي، وفقًا لرئاسة مجلس الوزراء المصري في نهاية فبراير الماضي.

ويضم البرنامج 3 بنوك هي القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي، على أن يتم الانتهاء من طرح 25% من شركات برنامج الطروحات خلال 6 أشهر.

وشهد الاقتصاد العالمي تقلبات عدة منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في نهاية نوفمبر 2022، وتزايدت التحديات أمام الاقتصاد المصري بعد ارتفاع معدلات التضخم، وشح السيولة الأجنبية إثر خروج الأموال الساخنة من مصر نتيجة رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة أكثر من مرة.

وحقق البنك العربي الإفريقي نتائج أعمال قوية للربع الثالث من عام 2022، حيث وصل بصافي أرباحه إلى 149 مليون دولار، مقابل 108.6 مليون دولار لنفس الفترة عام 2021، بنسبة نمو بلغت 38%.

وحقق البنك العربي الإفريقي صافي أرباح قبل الضرائب تقدر بنحو 211.5 مليون دولار، فى الربع الثالث من عام 2022، مقابل 168 مليون دولار لنفس الفترة عام 2021، بزيادة حوالي 43 مليون دولار خلال عام، بمعدل نمو 25.8%.