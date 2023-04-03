شكرا لاهتمامكم بخبر “WWE” و”إينديفور” تتفقان على الاندماج.. وهذه قيمة الصفقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “WWE” و”إينديفور” تتفقان على الاندماج.. وهذه قيمة الصفقة!



كشفت كل من “WWE” و”Endeavour” يوم الاثنين عن خطة دمج الشركتين العامتين في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.

وتقدر قيمة “WWE” المشغلة لأشهر منافسة للمصارعة الحرة الأميركية بـ 9.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بـ 33% عن إغلاق أسهم الشركة يوم الجمعة، بينما تقدر قيمة شركة “Endeavour” المالكة لـ “UFC” بـ 12.1 مليار دولار.

يذكر أن “UFC” تنظم منافسات للفنون القتالية المختلطة وتنامت شعبيتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، ما دفع بعض الأسماء في عالم المصارعة الحرة لدخول رياضة الفنون القتالية المختلطة.

ومن المقرر أن يدير آري إيمانويل الرئيس التنفيذي لشركة “Enedeavor” الشركة المندمجة كرئيس تنفيذي، بينما يتولى فينس مكماهون، مالك الأغلبية والرئيس التنفيذي لـ “WWE”، منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وسيكون نيك خان من “WWE” رئيساً لماركة المصارعة جنباً إلى جنب مع رئيسة “UFC”، دانا وايت، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال إيمانويل في بيان: “هذه فرصة نادرة لإنشاء لعبة رياضية وترفيهية حية عالمية مصممة لتوجه هذه الصناعة”. “لعقود من الزمان، أظهر فينس وفريقه سجلاً حافلاً بالابتكار وخلق قيمة للمساهمين، ونحن على ثقة من أن إنديفور يمكنها تقديم قيمة إضافية كبيرة للمساهمين من خلال الجمع بين UFC وWWE معاً”.

وستتداول الشركة المندمجة تحت رمز المؤشر “TKO” في بورصة نيويورك.

تراجعت أسهم WWE بنسبة 4% عقب الأخبار، بينما ارتفع سهم إنديفور بنسبة 7%.