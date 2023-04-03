عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “البترول الكويتية” تدعو مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ نظام إدارة الضريبة



دعت مؤسسة البترول الكويتية 4 مكاتب استشارية عالمية إلى المشاركة في ممارسة محدودة بخصوص تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام إدارة الضريبة، وحددت 9 مايو المقبل موعدا مبدئيا لإغلاق الممارسة وتلقي العروض المالية. ووجهت مؤسسة البترول الدعوة لشركات إرنست آند يونغ، وبرايس ووتر هاوس، و ديلويت و كي بي إم جي إلى تقديم عروضها، وحددت المؤسسة يوم 17 أبريل الجاري لعقد الاجتماع التمهيدي مع الشركات الاستشارية العالمية لشرح النظام. وتأتي تلك الخطوة فى إطار استعدادات القطاع النفطي لبدء نظام الضريبة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك للعمليات داخل الكويت وخارجها، وفقا لما ذكرته مصادر نفطية لصحيفة ” الأنباء الكويتية”.

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