شكرا لاهتمامكم بخبر روسيا تتحول إلى سعر “خام دبي” القياسي في صفقة نفط مع الهند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تتحول إلى سعر “خام دبي” القياسي في صفقة نفط مع الهند



قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن شركة “روسنفت”، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر “خام دبي القياسي” في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند.

ويأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام “برنت القياسي” في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام.

والخامان القياسيان مقومان بالدولار وقد وضعتهما شركة “ستاندرد آند بورز بلاتس” لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أسعار خام “برنت”، بينما تعتمد عمليات تداول النفط في آسيا والشرق الأوسط بشكل كبير على سعر “خام دبي القياسي”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” إيجور سيتشين في فبراير/ شباط، إن سعر النفط الروسي سيتحدد خارج أوروبا بعدما برزت آسيا كأكبر مشتر له منذ أن فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على الصادرات.

وبموجب الاتفاق الجديد، الذي جرى الإعلان عنه في 29 مارس/ آذار، ستقوم روسنفت بمضاعفة مبيعات النفط لمؤسسة النفط الهندية تقريبا، حسبما قال مصدران لرويترز.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء، إن مبيعات النفط الروسية للهند قفزت 22 ضعفا العام الماضي، لكنه لم يحدد الكمية المباعة.

وقال المصدران إن “روسنفت” ستبيع ما يصل إلى 1.5 مليون طن (11 مليون برميل) شهريا، بما في ذلك بعض الكميات الاختيارية، إلى مؤسسة النفط الهندية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان.

وتسلط الكميات الكبيرة والتغيير في أسعار النفط الروسي الضوء على تعزيز العلاقات بين موسكو والهند التي أصبحت الآن أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا.