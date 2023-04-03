عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط هو شأن خاص بها



قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط هو شأن خاص بها. في تحرك مفاجئ، يوم الأحد، أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما. وبحسب المتحدث باسم الكرملين، فإن خفض إنتاج النفط يتم وفقا لمصلحة قطاع الطاقة العالمي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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