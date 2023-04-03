عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انطلاق اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+”



أفاد مصدر لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، بانطلاق اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+” ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية بعد إعلان أعضاء من “أوبك+” خفضا كبيرا في إنتاج النفط اعتبارا من مايو المقبل. وأعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، أمس الأحد، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

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