شكرا لاهتمامكم بخبر “لومي” السعودية لتأجير السيارات تعين بنكين لإدارة طرحها الأولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “لومي” السعودية لتأجير السيارات تعين بنكين لإدارة طرحها الأولي



قال مصدران لرويترز إن شركة “لومي” السعودية لتأجير السيارات عينت البنك السعودي الفرنسي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس لإدارة بيع 30% من أسهمها في طرح عام أولي مخطط له.

وتعتزم شركة “سيرا”، وهي أكبر شركة للسياحة والسفر في المملكة، طرح “لومي” التابعة لها في “تداول”، وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام الأولي الأسبوع الماضي.

وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه لأن الأمر ليس معلنا، إن شركة “لومي” ومقرها الرياض عينت السعودي الفرنسي كابيتال مستشارا ماليا ومديرا مشتركا للدفاتر مع مجموعة هيرميس.

ولم ترد “لومي” ولا البنك السعودي الفرنسي كابيتال ولا مجموعة هيرميس على الفور على طلبات للتعليق عندما تواصلت معهم رويترز اليوم الاثنين.

وتمتلك “لومي” أسطولا يتألف من أكثر من 19000 مركبة، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت. وأعلنت الشركة في سبتمبر/أيلول أنها فتحت صالة عرض في الرياض لبيع سياراتها المستعملة للمستهلكين. وقالت إنها تخطط لافتتاح صالات عرض للسيارات في جدة والدمام في الأشهر المقبلة.

وقالت شركة “جلاسكو” للأبحاث والاستشارات في تقرير في يناير/كانون الثاني إنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق تأجير السيارات في البلاد إلى 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 8.6%.

وكان الشرق الأوسط نقطة مضيئة على صعيد الطروحات الأولية في 2022 واستمر هذا الأمر هذا العام مع طرح حصة من شركة “أبراج لخدمات الطاقة العمانية” وكذلك الطرح الأولي لـ “أدنوك للغاز” الإماراتية.

وأظهرت بيانات “ديلوجيك” أن شركات من الشرق الأوسط جمعت 21.9 مليار دولار من خلال الطروحات الأولية في عام 2022، تعادل أكثر من نصف إجمالي الأموال التي جمعتها منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.