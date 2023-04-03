عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “رتال للتطوير العمراني” تطلق المرحلة الثالثة من “إيوان سدرة” بالرياض



أطلقت مجموعة رتال للتطوير العمراني المرحلة الثالثة من مشروعها السكني “إيوان سدرة” في العاصمة.

وذكرت المجموعة أن المشروع ضم فللا ذات طراز سلماني بالتعاون مع شركة روشن العقارية، بهدف إيجاد مجتمع سكني متكامل الخدمات الأساسية، يمتاز بموقعه وتصاميم وحداته، ليرتفع بجودة حياة ساكنيه والمساهمة في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول 2030.

يقع المشروع شمال مدينة الرياض في حي سدرة، على مساحة تزيد على 107 آلاف متر مربع، ويضم 372 فيلا سكنية، تتضمن 8 نماذج تختلف بالمساحة والتصميم لتلبي جميع احتياجات وأذواق ورغبات سكانها.

ويتضمن المشروع العديد من الخدمات، بدءًا من الجامع، والحديقة، و المدارس، كما أنه قريب من الوجهات الخدمية والأساسية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبد الله البريكان: “نهدف لإقامة مجتمعات سكنية منافسة عالميًا وتحقق جودة حياة بأعلى المواصفات وأفضل المقاييس”.