عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الصين تبدي استياءها الشديد تجاه قيود اليابان على تصدير معدات الرقائق الإلكترونية



أبدت الصين استياءها الشديد بشأن قيود التصدير اليابانية على الرقائق معدات التصنيع وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الاثنين. وأضاف نينغ قال ماو للصحفيين ” تأمل الصين في أن تتخذ اليابان إجراءات بشأن بيانات التعاون الخاصة بها مع الصين واتخاذ موقف موضوعي ” وفقا لرويترز. وقالت اليابان يوم الجمعة إنها ستقيد الصادرات من 23 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، ومواءمتها ضوابط التجارة التكنولوجية مع دفع الولايات المتحدة لكبح جماح الصين وقدرتها علي صنع رقائق متقدمة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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