شكرا لاهتمامكم بخبر “البحر الأحمر لطاقة الرياح” تتم الإغلاق المالي لمحطة جديدة بخليج السويس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “البحر الأحمر لطاقة الرياح” تتم الإغلاق المالي لمحطة جديدة بخليج السويس



توصل التحالف المكون لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميغاواط بخليج السويس بالقرب من رأس غارب، خليج السويس، بجمهورية مصر العربية .

وذكر بيان من الشركة أنها ستقوم بتشغيل وصيانة محطة لإنتاج طاقة الرياح بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية (PPA) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لمدة 25 عاماً، وسيتم توصيل المحطة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء على مرحلتين مع التشغيل الكامل لمحطة الرياح والمخطط له في الربع الثالث من عام 2025.

وتضمن وزارة المالية المصرية التزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية،و

ستقوم شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بتطوير محطة الرياح وامتلاكها وتشغيلها(BOO) ، وتبلغ نسبة مساهمة وملكية أعضاء التحالف نسبة قدرها 35% لشركة ENGIE ، ونسبة قدرها 25% لشركة أوراسكوم للإنشاءات ، و20 % لشركة تويوتا تسوشو ، و20% لشركة إيريس للطاقة القابضة،وتقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة الرياح.

يتم توفير تمويل المشروع من قبل بنك اليابان للمؤسسة الدولية (JBIC) بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) وسيكون ” إتش إس بي سي مصر” بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.

يمثل هذا المشروع أول تمويل مشترك بين بنك اليابان للتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2022 لتعزيز التعاون بين المنظمتين، وأول مشروع مشترك بين NEXI والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2020.