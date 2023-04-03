عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توربين “طريف” بداية استراتيجية توليد الطاقة من الرياح في السعودية



يتمتع الموقع الاستراتيجي لمحافظة طريف شمال المملكة العربية السعودية؛ بإمكانات هائلة لاستغلال موارد الرياح وتوليد الطاقة منه بأقل تكلفة و إمكانات عالية لمشروعات توليد الطاقة من الرياح في المملكة.

ففي عام 2017 كان تدشين توربين طريف كأول توربين في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو بداية مرحلة جديدة في خطة أرامكو السعودية الرامية إلى تحقيق الهدف الوطني لتوليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحسب رؤية المملكة 2030.

كما مثَّل تشغيلُه نقطةَ الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة قادتها أرامكو السعودية بالتعاون في شرائها،حيث يفي توربين توليد الطاقة من الرياح في طريف بكامل احتياجات محطة توزيع المنتجات البترولية من الكهرباء،ويغذِّي شبكة الكهرباء الرئيسة بالفائض من الطاقة الكهربائية والحصول على طاقة جديدة إضافية تدخل في مزيج الطاقة لتحسين كفاءة التوليد في المملكة بتكلفة منافسة وفقا لـ”واس”.

ويتصل توربين توليد الطاقة من الرياح بشبكة توزيع الكهرباء في محطة توزيع المنتجات البترولية في طريف للمساعدة في تقليل كمية الكهرباء المشتراة من الشركة السعودية للكهرباء،والحد من الاستهلاك الحالي للديزل المطلوب لإمداد المحطة بالكهرباء، حيث يبلغ ارتفاع برج توربين توليد الطاقة من الرياح 85 مترًا ويعمل بشفراتٍ قطرها 120 مترًا بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط.