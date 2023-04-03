شكرا لاهتمامكم بخبر السعودية تقود خفضاً طوعياً منسقاً لإنتاج النفط بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية تقود خفضاً طوعياً منسقاً لإنتاج النفط بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً



قادت السعودية خفضا طوعياً منسقا للإنتاج النفطي عدة دول داخل أوبك وخارجها، بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري.

وفُسرت الخطوة بأنها إجراء احترازي لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الخام.

وستخفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًا، فيما ستخفض الإمارات الإنتاج بعدد 144 ألف برميل يوميا، والكويت بعدد 128 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر خفضا طوعيا بـ 48 ألف برميل يوميا.

كذلك أعلن العراق إنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا، فيما أعلنت سلطنة عمان خفضا بـ 40 ألف برميل يوميا.

وخفضت كازاخستان إنتاجها بنحو 78 ألف برميل يوميا فيما خفضت الغابون الإنتاج بواقع 8 آلاف برميل يوميا.

وفي موسكو أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستمدد خفضا طوعيا بإنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير.

وسيضاف هذا الخفض إلى الخفض الذي أعلنه تحالف “أوبك+” في أكتوبر 2022 والذي قضى بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا بالقرب من 70 دولارا للبرميل وسط أزمة المصارف الأميركية وتدخل الحكومة السويسرية لإنقاذ كريدي سويس.