شكرا لاهتمامكم بخبر عمومية “تهامة” تقر زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عمومية “تهامة” تقر زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال



وافق مساهمو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال، بدلاً من 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 35 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التغيير في رأس المال بعد الزيادة 700%، وتكون الزيادة بواقع 7 أسهم لكل سهم. وتبلغ قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات، وتكون القيمة الاسمية للأسهم المطروحة 10 ريالات لكل سهم.

وأرجعت الشركة سبب زيادة رأس المال إلى تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد التزامات مالية.

ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.