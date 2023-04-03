عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أكاديمية التعلم” توصي بتجزئة سهمها من 10 ريالات إلى ريال



أعلنت شركة أكاديمية التعلّم عن قرار مجلس الإدارة برفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم، إلى ريال للسهم. وقالت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة يصبح بعد التعديل 60 ألف سهم بدلاً من 6 آلاف سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة. يُذكر أن رأس المال الحالي لشركة أكاديمية التعلم يبلغ 60 مليون ريال، وهي شركة تعمل في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة من خلال 12 معهداً.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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