عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إنجاز 99% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة



أعلنت شركة الأندلس العقارية عن إنجاز مشروع الجوهرة الكبرى في جدة (ذا فيلج) بنسبة 99%.

وقالت “الأندلس العقارية”، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن المشروع أكمل 100% من أعمال الهيكل الإنشائي والأعمال الخرسانية، و100% من الأعمال الكهروميكانيكية، و100% من أعمال الواجهات، و99% من أعمال التشطيبات الداخلية.

تمتلك شركة الأندلس العقارية نسبة 25% من المشروع.

وأضافت أنه وفقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور، تم استكمال أعمال تنفيذ المشروع وسيكون التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأشارت إلى أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً، هو الحصول على الموافقات النهائية للتشغيل الفعلي للمول.