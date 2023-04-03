شكرا لاهتمامكم بخبر 10 أطعمة أثبتت فعاليتها في الحفاظ على شباب البشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 10 أطعمة أثبتت فعاليتها في الحفاظ على شباب البشرة



تُعتبر شيخوخة البشرة أمراً طبيعياً وحتمياً، ولكن من المُلاحظ أنها تتسارع بسبب الإجهاد، والتلوث، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير المتوازن. وقد أثبت الباحثون أن تناول بعض الأطعمة قادر على إبطاء تطوّر مظاهر شيخوخة البشرة وتعزيز شبابها.

تعرّفوا على أبرز الأطعمة المُفيدة في هذا المجال:

يُعتبر النظام الغذائي الغني بالسكر وبالأطعمة التي تتحوّل بسرعة إلى سكريات في الدم (الخبز، البطاطا، وعصير الفاكهة المُعلّب…) من الأسباب الرئيسية للشيخوخة المُبكرة. إذ يتسبب ارتفاع السكر في الدم بظاهرة “كَرمَلة” الأنسجة التي تُسرّع شيخوخة البشرة. ويأتي الإجهاد التأكسدي ليزيد من حدّة هذه المُشكلة، خاصةً أنه ناتج عن اجتماع عوامل مُتعدّدة أبرزها التعرّض للشمس والتلوث.

تعبيرية

أطعمة تُبطىء الشيخوخة:

تتمتع بعض أنواع الأطعمة بقدرة على تأخير مظاهر الشيخوخة التي تطال البشرة، وذلك بفضل غناها بالفيتامينات والعناصر المعدنيّة الغذائية (فيتامين A، وC، وE، وزنك، وسيلينيوم…)التي تُكافح آثار الجذيرات الحرة. أما الأطعمة الغنيّة بحوامض الأوميغا3 فتحمي أغشية الخلايا كما تتمتع البوليفينولات بقدرة على تعزيز شباب البشرة وحمايتها من الشيخوخة لأطول فترة ممكنة.

أفضل الأطعمة المُعزّزة للشباب:

أثبتت بعض الأطعمة فعاليتها في الحفاظ على شباب البشرة، وهذه أبرزها:

• الملفوف، والقرنبيط، والبروكولي:

تكمن فعاليتها المُعزّزة للشباب في غناها بالفيتامينات من فئة A، وC، وE أما الخضار الورقيّة الخضراء (الخس، والسبانخ، والبقدونس…) فهي غنيّة بالفولات الضروري لحُسن تجدّد البشرة، فيما يُساهم السيلينيوم في تعزيز إنتاج الكولاجين وتأمين ليونة الأنسجة. من الأفضل تناول جميع هذه الأطعمة بدون طهي أو مطهوة فقط على البخار للاستفادة من مكوناتها.

• الجزر:

يتميّز بغناه بالبيتاكاروتين الذي يُحارب جفاف البشرة، المُصنّف على أنه أحد أبرز أسباب التجاعيد. يندرج البيتا كاروتين ضمن مُضادات الأكسدة وهو يتحوّل في الجسم إلى فيتامينA المسؤول عن حسن عمل وظائف البشرة.

تعبيرية

• ثمار البحر:

تتميّز بغناها بالسيلينيوم، هذا العنصر المعدني الغذائي الذي يتواجد بشكل طبيعي في الجسم ويحمي الخلايا من الأكسدة ومن الشيخوخة المُبكرة. يُنصح باستهلاك ثمار البحر على الأقل مرة أسبوعياً أما أكثرها غنى بالسيلينيوم فهي بلح البحر والمحار.

• الجوز:

يُعرف الجوز بغناه بالزنك، والسيلينيوم، والفيتامين E، والأوميغا3. وهي مكونات تحمي الخلايا من الالتهابات والشيخوخة المُبكرة كما تُحافظ على ليونة الجلد. يُنصح باستهلاك الجوز مع أطعمة غنيّة بفيتامين A وE للاستفادة من خصائصه بشكل أفضل.

• البيض:

يتميّز صفار البيض بغناه بالفيتامين A الذي يُعزّز ليونة، ومتانة البشرة كما يحميها من الجفاف. يؤمّن هذا الفيتامين أيضاً حماية الأدمة من الأشعة ما فوق البنفسجية كما يُساهم في الوقاية من ظهور التجاعيد. أما الكمية الموصى باستهلاكها أسبوعياً فتتراوح بين 3 و5حبات من البيض.