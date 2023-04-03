أخبار اليمن : إغلاق معملين للحلويات في مدينة ذمار

دوت الخليج -

إغلاق معملين للحلويات في مدينة ذمار

أغلقت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار بالتنسيق مع مكتب الصناعة اليوم، معملين لإنتاج الحلويات بمدينة ذمار مخالفة للاشتراطات الصحية. إغلاق معملين للحلويات في مدينة ذمارأغلقت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة ذمار بالتنسيق مع مكتب الصناعة اليوم، معملين لإنتاج الحلويات بمدينة ذمار مخالفة للاشتراطات الصحية. وأوضح نائب أول مدير مكتب الأشغال عبدالكريم الثمري ونائب مدير مكتب الصناعة ناشر عمران، أن عملية الضبط تأتي في إطار النزول الميداني لإدارة صحة البيئة للمنشآت الغذائية لمتابعة التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية. وأكدا حرص مكتبي الأشغال والصناعة على الارتقاء بمستوى معامل إنتاج المواد الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. فيما أفاد مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال عبدالحكيم المغربي، أن فريق الضبط قام بإغلاق المعملين تمهيدا لإحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة لتصحيح وضعهما وإلزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية.

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