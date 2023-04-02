شكرا لاهتمامكم بخبر بعد أن أزال علامتها الزرقاء.. ماسك يهاجم نيووك تايمز: منافقة وعدوانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد أن أزال علامتها الزرقاء.. ماسك يهاجم نيووك تايمز: منافقة وعدوانية



سخر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، من صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد واصفًا الصحيفة بأنها “غير مقروءة” بعد أن فقدت شارة التحقق الزرقاء الخاصة به على منصته للتواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك في تغريدة “تعتبر نيويورك تايمز منافقة بشكل لايصدق هنا ، لأنها عدوانية للغاية بشأن إجبار الجميع على دفع اشتراكهم “.

وتابع “المأساة الحقيقية لنيويورك تايمز هي أن دعايتها ليست مثيرة للاهتمام، كما أن تقاريرهم تشبه الإسهال على تويتر. وأضاف ماسك “سيكون لديهم متابعون حقيقيون أكثر بكثير إذا نشروا أهم مقالاتهم فقط والأمر نفسه ينطبق على جميع الصحف “.

إيلون ماسك يعاقب نيويورك تايمز لرفضها دفع ثمن العلامة الزرقاء على تويتر

واعتبارًا من يوم الأحد، لم تعد شارة التحقق الزرقاء تظهر على الصفحة الرئيسية للتايمز، والتي لديها ما يقرب من 55 مليون متابع. ورد ماسك على ميم ليلة السبت قائلاً “لا أحد يهتم” بشأن رفض التايمز دفع ثمن التحقق ، فكتب “حسنًا ، سنزيل شارة التحقق الآن”.

وأعلنت تويتر الشهر الماضي أنها ستبدأ في التخلص التدريجي من نظام التحقق القديم في 1 أبريل والبدء في إزالة الشارات الزرقاء “القديمة” التي تم التحقق منها من المستخدمين الذين لا يدفعون مقابلها.

وللاحتفاظ بعلامات التوثيق الزرقاء التي تم التحقق منها، سيحتاج المستخدمون إلى الاشتراك في تويتر الأزرق، وهي خدمة اشتراك تبلغ 8 دولارات شهريًا في النظام الأساسي.

وقررت نيويورك تايمز إلى جانب عدد من المؤسسات الإخبارية الأخرى ومستخدمي تويتر البارزين عدم الدفع مقابل علامة التوثيق التي كانت في السابق مجانية لصانعي الأخبار البارزين ومنافذ الأخبار.

وفي إعلانها أنها لن تدفع مقابل التحقق لصحفييها، أشارت التايمز إلى أنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات النادرة عندما تكون الشارة “ضرورية لأغراض إعداد التقارير” ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وبدأ العصفور الأزرق بداية صعبة في نوفمبر بعد أن بدأت عدة حسابات في انتحال شخصيات وشركات عامة، مما أدى إلى توقف الشركة لخدمة الاشتراك لعدة أسابيع قبل إعادة إطلاقها في الشهر التالي.