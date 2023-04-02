عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لا ننصح بتخفيضات “أوبك+” حالياً بسبب الغموض الاقتصادي



قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها دول “أوبك+”، اليوم الأحد، غير منطقية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “لا نعتقد أن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك”.

وأعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف “أوبك+”، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.