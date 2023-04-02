أخبار اليمن : تسجيل 50 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 50 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 50 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، ثلاث غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، وقصف مدفعي، و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.