شكرا لاهتمامكم بخبر 5 أطعمة للمرأة الحامل في الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 5 أطعمة للمرأة الحامل في الصيف



بغض النظر عن الموسم، عادة ما تكون الأمهات الحوامل أكثر حذرا بشأن ما يأكلنه خلال فترة الحمل. وبشكل عام، فإن النظام الغذائي المغذي أمر بالغ الأهمية خلال هذه المرحلة من الحياة، بالإضافة إلى أن الرضيع يتلقى جميع العناصر الغذائية مما تستهلكه الأم عندما يكون داخل رحم الأم. لذلك، من المفيد دائمًا أن تتم تثقيف الحوامل بشأن اتباع نظام غذائي صحي، بحسب ما نشره موقع HealtShots.

5 أطعمة مهمة

يجب أن تركز الأم على أسلوب حياتها أثناء الحمل لتشجيع النمو الصحي للطفل. إنه مهم بشكل خاص خلال فصل الصيف عندما تميل الكثيرات إلى تناول كميات أقل من الطعام وتزداد فرص الإصابة بالجفاف، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الطفل. يجب على المرأة الحامل اتخاذ احتياطات إضافية مع طعامها من أجل حمل آمن من أجل مقاومة حرارة الصيف، كما يلي:

1. الخضراوات

إن الخضروات مثل السبانخ والملفوف والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم. إن حمض الفوليك ضروري لنمو الجنين، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل، ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العيوب الخلقية. كما أن الحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع فقر الدم أثناء الحمل، بينما يكون الكالسيوم مهمًا لنمو عظام الجنين.

الخضراوات

2. الفواكه

توفر الفواكه مثل البرتقال والتوت والموز والتفاح والكمثرى الفيتامينات والمعادن المهمة، بما يشمل فيتامين C والبوتاسيوم والألياف. يساعد فيتامين C في امتصاص الحديد ويدعم نظام المناعة الصحي، بينما يكون البوتاسيوم مهمًا للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوازن السوائل في الجسم.

3. البروتين الخالي من الدهون

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والديك الرومي والتوفو عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك وفيتامين B12. يعد الحديد ضروريًا لنمو الجنين وتطوره، بينما يقوم الزنك بدور مهم لوظيفة مناعة الجنين ونمو الخلايا. في حين يعتبر فيتامين B12 مهمًا لنمو دماغ الجنين وجهازه العصبي.

الحبوب الكاملة

4. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل، الكربوهيدرات والألياف المعقدة. تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا جيدًا للطاقة ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بينما تساعد الألياف في منع الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

5. المكسرات والبذور

تمنح المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، الدهون الصحية والبروتين والعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين E والمغنيسيوم. يمكن أن تساعد الدهون الصحية في دعم نمو دماغ الجنين، بينما فيتامين E مهم لنمو خلايا الجنين وتطورها. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب الصحية.

وينصح الخبراء باتباع النصائح التالية من أجل فترة حمل آمنة:

• ارتدِاء ملابس قطنية مريحة وفضفاضة

• شرب الكثير من الماء للحافظ على ترطيب الجسم

• ممارسة التمارين الرياضية لكن تحت إشراف خبير لياقة

• عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

• التركيز على تناول الأكل الصحي فقط

• الاعتناء بالساقين والقدمين وملاحظة أي تورم

• الحصول على قسط جيد من النوم

• تجنب التوتر

• تجنب الخروج في الهواء الطلق خلال ساعات الحر

وطوال فترة الحمل، إذا تم ملاحظة أي تغير غير طبيعي أو عانت الحامل من أي مشكلة يجب عليها على الفور استشارة الطبيب المعالج.