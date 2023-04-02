عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السودان يرفع سعر البنزين ويخفض الديزل إلى هذه المستويات



قالت وزارة الطاقة والنفط بالسودان في بيان، إن الحكومة قررت اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. ويبلغ السعر الجديد للبنزين 588 جنيها سودانيا (1.04 دولار) للتر مقارنة مع 520 جنيها الشهر الماضي. وستنخفض أسعار الجازولين إلى 582 جنيها للتر من 600 جنيه في مارس/آذار، وفق رويترز.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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