عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مسؤولون بالمركزي الصيني يدعون لتشديد الإجراءات الحمائية لمواجهة الأزمة المالية



كتب ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي الصيني في نشرة (تشاينا فاينانشلز) التي يصدرها البنك أنه ينبغي على الصين تعجيل إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الأخرى الموضوعة لدرء المخاطر المالية والتخلص منها.

وورد في المقال أنه يجب على السلطات المالية تشديد الرقابة على دقة المواعيد الخاصة بالمؤسسات المالية لدرء المخاطر إن كانت ترغب في استخلاص دروس من أزمة بنك سيليكون فالي.

وكتب المسؤولون العاملون في مكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالبنك المركزي أنه ينبغي على الصين أيضا ترك منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل والسماح بفرض آلية للتعامل مع البنوك المثيرة للمتاعب بأسلوب سلس ومنظم من أجل درء المخاطر المنهجية بفاعلية.

وورد في المقال أن البنوك التجارية الصينية إجمالا في وضع جيد ومستقر.

وقال المسؤولون إنه يجب على الصين زيادة الاحتياطيات الرأسمالية المخصصة للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.