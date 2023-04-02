شكرا لاهتمامكم بخبر وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن توطين 5 مهن وأنشطة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن توطين 5 مهن وأنشطة جديدة



أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، عن إطلاق الوزارة مع شركائها في الجهات الإشرافية الحكومية؛ توطين عدد من المهن والأنشطة التخصصية والفنية والتقنية.

وبحسب تغريدة للوزير على موقع التواصل تويتر، فإنه استمراراً لتمكين المواطنين في سوق العمل وبالشراكة مع 6 جهات حكومية، تم إقرار توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 35% كمرحلة أولى، وبنسبة 40% كمرحلة ثانية، وتوطين مهن المشتريات بنسبة 50%، وتوطين مهن المبيعات بنسبة 15%.

وكذلك توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن في كامل منافذ تقديم الخدمة، وتوطين أنشطة التزيين والخياطة النسائية وذلك لكامل العاملات في المهن الإدارية.

استمرار توطين عدد من المهن والأنشطة

وتضمنت برامج الدعم بشأن توطين تلك المهن والأنشطة، دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وأكد وزير الموارد البشرية، على مواصلة العمل معاً على رفع معدلات التوظيف، واستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ وصولاً لمستهدفات رؤية 2030.