شكرا لاهتمامكم بخبر الادعاء السويسري يفتح تحقيقاً حول استحواذ “UBS” على “كريدي سويس” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الادعاء السويسري يفتح تحقيقاً حول استحواذ “UBS” على “كريدي سويس”



كشفت فاينانشال تايمز، أن الادعاء السويسري فتح تحقيقا حول استحواذ بنك “UBS” على بنك “كريدي سويس”.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “UBS” السويسرية كولم كيليهر، إن عملية دمج بنك “كريدي سويس” هي أكبر من أي صفقة تم تنفيذها خلال ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأضاف كيليهر أن عملية تنفيذ الصفقة تواجه المخاطر، حيث إن “UBS” لا يرغب باستيراد العادات السيئة من “كريدي سويس” مثل استثمارات البنك التي تأتي في المقام الأول والمهام الرقابية والتحكم، لكن هناك رغبة في الحفاظ على المصرفيين الاستثماريين.

ومصرف “يو بي إس” الأكبر في سويسرا بخدمات مديره العام السابق سيرجو إرموتي ليقود عملية الاستحواذ على بنك “كريدي سويس” التي تقررت لاحتواء أزمة عالمية الأبعاد.

وكان “UBS” قد وافق على شراء منافسه “كريدي سويس” مقابل 3 مليارات فرنك سويسري أي نحو 3.3 مليار دولار في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.

من جانب آخر، أفادت مصادر في بنك “UBS” لصحيفة سويسرية بأن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس سيخفض القوة العاملة لديه بنحو 20 إلى 30%.