شكرا لاهتمامكم بخبر طفرة الأسعار في دبي ترسم حدوداً قاسية للمعيشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن طفرة الأسعار في دبي ترسم حدوداً قاسية للمعيشة



وصلت طفرة الأسعار في دبي إلى حدود جديدة، إذ باتت المعيشة في المدينة أكثر قسوة من لندن، يأتي ذلك، مع اندفاع المليارديرات والمصرفيين والمديرين التنفيذيين، نحو شراء العقارات في الإمارة، لتنتقل الأزمة من الأعلى إلى الأسفل، وتضع الأموال أعباء على الطبقات الأقل.

“غيدا” وزوجها كانا مثالاً واضحاً لما آلت إليه الأمور، إذ قرر مالك العقار الذي كانا يستأجرانه مضاعفة الإيجار البالغ 3000 دولار تقريباً شهرياً.

وقالت لوكالة “بلومبرغ”، إنها وزوجها طُلب منهما مغادرة منزلهما بعد أن قيل لهما إن المالك يريد الانتقال للعيش مع أسرته في العقار. ولكن بعد خروجهما، عرضها للإيجار مقابل 6000 دولار في الشهر. وتقاضيه الآن لخرقه قواعد الإيجار. وقالت غيدا، التي أرادت أن تُعرف باسمها الأول مع استمرار النزاع: “أسمع أن هناك عددا كبيرا من القضايا المماثلة من مستأجرين آخرين”، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وأفادت “بلومبرغ”، أن القصة مشابهة لعشرات الآخرين يرون حكاياتهم في مجموعات على موقع “فيسبوك”، والمقاهي، وأماكن العمل، وتعكس أحدث تجسيد لدبي: أرض دائمة من الفرص على الرغم من وجود حاجز للدخول أصبح أعلى بكثير.

كان مفتاح العلامة التجارية لدبي هو أسلوب الحياة المعفى من الضرائب إلى حد كبير والذي لن يتمكن العديد من الوافدين من الوصول إليه في وطنهم. لكن تدفق أصحاب الملايين من صناعة العملات المشفرة والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا وبعض الأثرياء الروس الذين يسعون إلى حماية الأصول يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ويجعل المدينة التي تضم أكثر من 3 ملايين شخص تشعر وكأنها ملعب مخصص للأثرياء.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت رسوم المدارس الخاصة الإلزامية للأطفال المغتربين، وأصبح متجر البقالة الأسبوعي في سلسلة سوبر ماركت “ويتروز” البريطانية الراقية يكلف أكثر من أي وقت مضى، ويمكن لركوب أوبر في ساعة الذروة في مدينة تم بناؤها بشكل أساسي للسيارات أن يعيدك إلى الوراء كسيارة أجرة في نيويورك.

وقفز متوسط الإيجار السنوي للفيلا – منازل الأسرة الواحدة – في الإمارة بنسبة 26% خلال العام حتى فبراير ليصل إلى 295436 درهماً (80436 دولاراً أميركياً)، وفقاً للمستشار العقاري “CBRE Group”، فيما قفز الإيجار السنوي لشقة إلى 100،000 درهم.

من جانبه، قال مؤسس شركة توظيف التنفيذيين أو “C-suite”، متين ميتشل: “طبيعة دبي تتغير”. “لقد أصبح هذا اقتصاداً ديناميكياً للغاية مرة أخرى، ولكنه أصبح أيضاً أكثر من موناكو، يخدم احتياجات الأثرياء وذوي الثروات العالية”.

البقالة في دبي أغلى من لندن

البقالة في دبي ولندن

في دبي، حوالي 90% من المقيمين أجانب وتعتمد الإقامة في الغالب على التوظيف. وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم تأشيرات طويلة الأجل لعدد قليل مختار، ولكن الغالبية العظمى من العمال الأجانب ليس لديهم طريق واضح للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

في عام 2018، غادر العديد من السكان وسط زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة والأعمال. وبعد ذلك بعامين، غادر الآلاف في أعقاب فقدان الوظائف الوبائي.

وحالياً، تقوم العائلات المحرومة بشكل أساسي بتقليص حجمها أو البحث عن فرص في أسواق مثل المملكة العربية السعودية.

أدى الوباء إلى انخفاض تكاليف الإيجار في دبي، مما يعني أن بعض السكان انتقلوا إلى مناطق لم يكن بمقدورهم تحمل تكاليفها في السابق ويعانون الآن مع عودة الأسعار ليس فقط إلى مستويات ما قبل كوفيد، ولكن أبعد من ذلك.

وتحدثت “بلومبرغ” مع العديد من سكان دبي الذين قرروا إما تقليص حجم المساكن، أو الانتقال إلى المناطق حول دبي أو الانتقال إلى الإمارات المجاورة بما في ذلك الشارقة، وعادةً ما تستغرق الرحلة 30 دقيقة بدون زحام مروري.

وفي دبي، بلغت الزيادة في أسعار المستهلكين 7.1% سنوياً في الصيف الماضي، قبل أن تتراجع. في حين أن التضخم كان أقل انتشاراً مما هو عليه في لندن أو نيويورك، إلا أنه كان لا يزال الأسرع على الإطلاق. انخفض المعدل إلى 5% في فبراير، لكنه في الواقع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

أسعار المساكن، التي تشكل أكثر من 40% من تضخم أسعار المستهلك في دبي، تأخذ في الحسبان فقط معاملات المنازل الجديدة، مما يعني أن غالبية العقود المجددة ليست جزءاً من حساب التضخم. وهذا يعني أن اتجاهات العقارات تستغرق وقتاً لتتحول إلى قراءة التضخم، وفقاً لما ذكرته مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري.

وبالنسبة للبعض من بين الطبقة الوسطى المضغوطة، حتى لندن يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. إذ انتقل همام، البالغ من العمر 40 عاماً، إلى المملكة المتحدة من دبي في أواخر عام 2021 ويحافظ على راتب مماثل لما كان يتقاضاه في الخليج.

وقال همام، الذي يعمل كمدير إبداعي تنفيذي في “Tasty UK”، سلسلة فيديو BuzzFeed عن الطعام: “أحد الأشياء الرئيسية التي نظرت إليها قبل الانتقال إلى لندن كانت تكلفة اختلاف المعيشة”. “في مقارنتي قبل عامين، كانت الأسعار في لندن أرخص بنحو 20% وحتى الآن مع ارتفاع التضخم، ما زلت أجدها أرخص بطريقة ما من دبي”.

وعلى الرغم من عدم وجود ضريبة دخل منهجية في دبي أو الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الرسوم الضمنية كثيرة. يمكن أن يكلف الحصول على رخصة قيادة آلاف الدولارات، وفواتير الكهرباء لها “رسوم سكن” يمكن أن تشكل ما يقرب من 80% من الحساب الشهري، ويتم فرض رسوم “المعرفة” و”الابتكار” على الخدمات الحكومية.

قال همام: “يؤخذ كل شيء في الاعتبار في العيش في لندن، فأنا أقوم بتسعير الضرائب والإيجارات والفواتير في بداية العام، ولكن في دبي، قد تأتي بعض النفقات من العدم”.

ويقول المسؤولون إن ارتفاع الأسعار أكثر تواضعا من أي مكان آخر، حيث يؤثر التضخم المرتفع على القدرة الشرائية على مستوى العالم. وهم يجادلون بأن دبي تواصل تقديم الوظائف والفرص النادرة في الأسواق الناشئة الأخرى والمدن المتقدمة في الغرب.

قبل عقد من الزمان فقط، احتلت دبي المرتبة 90 في قائمة أغلى مكان للمغتربين، وفقاً لشركة الاستشارات “ميرسر” الأميركية، ولكن في العام الماضي، كانت في المرتبة 31، متقدّمة بفارق واحد على ميامي.