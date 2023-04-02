عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ستاندرد أند بورز” ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية



رفعت وكالة ستاندرد أند بورز، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة وأكدت تصنيفها عند “BB/B”.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وتنمية الاقتصاد وفي سداد الديون، حيث تراجعت نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% في 2022 من 60% في 2021.

كما تتوقع ستاندرد أند بورز استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في 2023-2026.

وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين 2023-2026.