عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ولاء للتأمين” توقع عقد تغطية تأمينية لـ”أرامكو”



وقعت شركة ولاء للتأمين التعاوني عقدا لتقديم تغطية تأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”،وتزيد قيمة العقد بنسبة 15% من إجمالي أقساط التأمين للعام المالي 2022. وأوضحت الشركة في بيان لـ” تداول السعودية”، أن مدة العقد سنة واحدة اعتبارا من 1 أبريل 2023، وتشمل الوثيقة تقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى.

وتوقعت “ولاء للتأمين التعاوني” أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2023، وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، وأن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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