عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هدفنا التأهل لسوق متطورة ناشئة على مؤشر فوتسي راسل



قال رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، أحمد الملحم، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد إن هدف استراتيجية الهيئة خلال السنوات الأربع المقبلة هو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقا متطورة ناشئة على مؤشر فوتسي راسل. كانت هيئة أسواق المال في الكويت، استحدثت نظاماً آلياً جديداً لتقارير تداولات الحسابات الإلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية، من منطلق تطوير العمل الرقابي وتسهيل عملية تلقي التقارير اليومية من الأشخاص المرخص لهم، بهدف تجميع هذه البيانات الواردة من مزودي خدمة التداول الإلكتروني إلى الهيئة من خلال تقرير حسابات التداولات الإلكترونية وتقرير تسجيل الدخل اليومي.

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