شكرا لاهتمامكم بخبر “قطر للطاقة” تشارك في تنقيب بحري في موريتانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “قطر للطاقة” تشارك في تنقيب بحري في موريتانيا



أعلنت شركة “قطر للطاقة”، اليوم الأحد، عن دخولها قطاع الاستكشاف البحري قبالة موريتانيا.

وقالت الشركة في بيان إنها وقعت اتفاقية مع شركة “شل” تستحوذ بموجبها على حصة 40% في المنطقة (C10) البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا.

وبموجب الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات الرسمية الاعتيادية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك “قطر للطاقة” حصة تبلغ 40% في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمنطقة، بينما ستمتلك “شل” حصة تبلغ 50%، والشركة “الموريتانية للمحروقات” 10%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة”: “نحن سعيدون بهذه الفرصة للمساهمة في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في موريتانيا، والتي ستعزز رقعة تواجدنا الاستكشافية في القارة الإفريقية، ونتطلع إلى برنامج استكشاف ناجح”.

وأضاف الكعبي “يسعدنا أن نتعاون في هذه الفرصة مع شريكنا الاستراتيجي شركة شل ومع الشركة الموريتانية للمحروقات”.

تبلغ مساحة المنطقة (C10) حوالي 11.500 كيلومتر مربع، وتبعد حوالي 50 كيلومترا عن سواحل موريتانيا في مياه تتراوح أعماقها بين 50 وألفي متر.