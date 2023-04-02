شكرا لاهتمامكم بخبر توصية من ” المتقدمة للبتروكيماويات” بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توصية من ” المتقدمة للبتروكيماويات” بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من 2023



أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2023. وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم إن سبب التوصیة يعود إلى الرغبة في التركيز على التوسعات والمشروعات المستقبلية للشركة، وسوف يتم إعادة النظر في التوصية بعد بدء التشغيل التجاري لمشروع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات. وذكرت أنه سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها، والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهة المختصة. وانخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في 2022، بنسبة 64%، إلى 295 مليون ريال، مقابل 865 مليون ريال، في 2021. وسجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال. وجاءت الأرباح دون توقعات المحللين التي كانت عند 327 مليون ريال. وبلغت قيمة المبيعات 2.95 مليار ريال بانخفاض 5.2%، فيما كانت التوقعات عند 2.98 مليار ريال. وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح بنسبة 64% يرجع إلى تراجع في أسعار المبيعات بنسبة 17%.

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