عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إيران تبدأ مد خط أنابيب تصدير الغاز إلى سلطنة عمان العام الجاري



أعلن مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني، رضا نوشادي، أن عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكوه مبارك في جنوب إيران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس الماضي.

وأضاف نوشادي في تصريحات صحافية أن اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة مينا إلى منطقة كوه مبارك بالقرب من ميناء جاسك الإيراني وفقا لوكالة أنباء “فارس”.

وأشار إلى أن إيران خططت العام الماضي لمد ألف كيلومتر من أنابيب نقل الغاز في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم، وهذا الهدف المرسوم قد تحقق إنجازه.

كذلك أعرب نوشادي عن أمله في أن يشهد العام الإيراني الجديد إبرام اتفاقيات لتصدير الخدمات التقنية والهندسية من إيران إلى الخارج وتنفيذ مشاريع الغاز في خارج إيران أيضا.