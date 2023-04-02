شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “البابطين للطاقة” يوصي بتوزيع 21 مليون ريال أرباحاً نقدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “البابطين للطاقة” يوصي بتوزيع 21 مليون ريال أرباحاً نقدية



أوصي مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتوزيع 21.3 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

أوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 42.631 مليون سهم تقريبا، ويبلغ نصيب السهم من التوزيعات 0.5 ريال تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، وفقا لبيان الشركة لـ”تداول السعودية”.

ذكرت أن تاريخ الأحقية للتوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

وأوضحت أنه سوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

وكشفت النتائج المالية الأولية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات “البابطين” عن ارتفاع صافي أرباحها خلال العام 2022 بنسبة 18.4% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها يوم الخميس الماضي أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 60.4 مليون ريال، مقابل 51.02 مليون ريال فى عام 2021.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الأرباح الموحدة خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق عليه هو ارتفاع المبيعات وتحسن الأرباح التشغيلية وارتفاع في الإيرادات المتنوعة وارتفاع أرباح عقود التحوط، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل والزكاة والخسائر الائتمانية.