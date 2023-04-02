شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “طبية” يوصي بتوزيع 20 مليون جنيه أرباحا نقدية عن 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “طبية” يوصي بتوزيع 20 مليون جنيه أرباحا نقدية عن 2022



أوصى مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة فى بيان لـ”تداول السعودية” إجمالي المبلغ الموزع 20 مليون ريال سعودي على 20 مليون سهم، بواقع واحد ريال لكل سهم، أي ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وذكرت أنه يجب أن يكون استحقاق توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ الجمعية لاحقا.

وسجلت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” تراجعاً في صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 68.7%.

وأوضحت الشركة في بيان يوم الخميس الماضي، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 25.76 مليون ريال، مقابل 82.3 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 3.9%، لتصل إلى 642.67 مليون ريال، مقابل 618.54 مليون ريال.

وقالت الشركة إن ارتفاع المبيعات يعود إلى زيادة الطلب على الإمدادات الطبية والمساهمة الإيجابية لشركة العناية الطبية المبتكرة القابضة (المركز الطبي نيويو).