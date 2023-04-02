عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أمانات القابضة” تؤسس شركة للرعاية الصحية وتقيم جاهزيتها للاكتتاب العام



أعلنت شركة “أمانات” القابضة في الإمارات، عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس “أمانات” للرعاية الصحية لتضم أصول قطاع الرعاية الصحية والبدء في تقييم جاهزية الاكتتاب العام فيما يتعلق بذلك.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “أمانات للرعاية الصحية” ستعمل على دمج محفظة أمانات العالمية المستوى من أصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط في منصة واحدة تمتد عبر الإمارات والسعودية والبحرين، وبسعة تشغيلية إجمالية متوقعة تبلغ 1000 سرير في غضون ثلاث سنوات.

وقالت الشركة، إنها تخطط للنظر في المزيد من خيارات إيجاد القيمة لشركة “أمانات للرعاية الصحية”، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاندماج، والجمع بين الأصول الأخرى، والطرح العام الأولي المحتمل اجراؤه في اسواق المنطقة على المدى القريب.

كما أقر مجلس الإدارة أيضاً خلال الاجتماع اقتراح آلية إعادة الشراء لاعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.