شكرا لاهتمامكم بخبر أرباح “أجيليتي” الكويتية تهبط 93% إلى 222 مليون دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “أجيليتي” الكويتية تهبط 93% إلى 222 مليون دولار في 2022



أظهرت النتائج المالية لشركة شركة “أجيليتي” الكويتية، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 93% إلى 68 مليون دينار (222.1 مليون دولار)، مقابل 977.4 مليون دينار (3.19 مليار دولار) في 2021.

وأوضحت الشركة في بيان، أن ربحية السهم في العام الماضي بلغت 26.83 فلس بزيادة قدرها 180.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وذلك بعد استثناء نتائج نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التي تم بيعه خلال العام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة 65.7% لتصل إلى 180.5 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 863.4 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 77.6%.

وتتضمن النتائج خمسة أشهر من نتائج أداء شركة “مينزيز” لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها أجيليتي في العام 2022 وأربعة أشهر من نتائج شركة “HG Storage” التي استحوذت عليها شركة “ترايستار”.

أما في الربع الرابع من العام 2022، بلغت أرباح أجيليتي 26.6 مليون دينار (87 مليون دولار) بزيادة قدرها 4218%، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 196.7% لتصل إلى 63.8 مليون دينار كويتي وارتفعت الإيرادات إلى 336.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 137.8%.

توصية توزيع الأرباح

نتيجة لعدم اليقين الذي تسببه سياسة الحكومة فيما يتعلق باستخدام الأراضي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد، أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2022. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

وسيقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأحداث وتقييم التطورات المتعلقة بسياسة الحكومة عن كثب، وبناءً عليه سيقيم جدوى توزيع أرباح ربع سنوية مؤقتة خلال السنة المالية 2023.

و”أجيليتي” تعمل في مجال تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن واستغلال الفوائض المالية المتوفرة ليها واستثمارها في محافظ مالية.