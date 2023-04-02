شكرا لاهتمامكم بخبر “سينومي سنترز” تٌقر توزيعات نقدية بـ475 مليون ريال عن الربع الأخير من 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سينومي سنترز” تٌقر توزيعات نقدية بـ475 مليون ريال عن الربع الأخير من 2022



أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز”، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، عن الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2022 من السنة المالية القصيرة 2022.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن توزيع الأرباح الإضافية الاستثنائية يأتي في ضوء تحقيق “سينومي سنترز” نتائج أعمال قوية، إضافة إلى إنجازاتها المتميزة في توسيع العمليات وعائدات برنامجها الناجح لبيع الأصول غير الأساسية، الذي أطلقته في بداية عام 2022.

ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة نحو 475 مليون ريال، ما يعادل ريال واحد للسهم.

وذكرت الشركة، أنها نجحت في بيع قطعتي أرض خلال السنة المالية 2022، ليصل إجمالي عائدات برنامج بيع الأصول إلى حوالي 875 مليون ريال، مع مواصلة العمل على بيع الأصول غير الأساسية المتبقية التي تُقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.15 مليار ريال.

كما قرر مجلس الإدارة تسوية 134 مليون ريال من أرصدة الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة في إطار توزيع الأرباح النقدية للمساهمين الرئيسيين.

وحسب البيان، يستحق الأرباح الاستثنائية مساهمي الشركة المالكين للأسهم في 4 أبريل 2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، فيما سيتم صرف التوزيعات في يوم 25 أبريل الحالي.