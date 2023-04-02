عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 7.4 مليار دولار إيرادات العراق النفطية في مارس



أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات البلاد من الخام سجلت 7.404 مليار دولار في مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان أمس السبت، إن مجموع الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغ 100 مليون و913 ألفا و27 برميلا.

وأضاف البيان أن معدل كميات التصدير اليومية بلغ 3.255 مليون برميل، بمتوسط سعر بلغ 73.37 دولار للبرميل الواحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وبعد خلافات طويلة، يبدو أن حكومة بعداد وكردستان العراق اتفقتا أخيراً على آلية مشتركة لبيع نفط الإقليم.

وأفادت مصادر رفيعة، أمس السبت، أن ممثلين عن إقليم كردستان والحكومة الاتحادية اتفقوا على آلية جديدة لبيع نالفط “بطريقة مشتركة، “خلال اجتماع عقدوه أمس الجمعة في بغداد.، بحسب ما نقلت وكالة روداو الكردية.