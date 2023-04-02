شكرا لاهتمامكم بخبر 4 دول خليجية توجه بعدم السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية لتفشي فيروس “ماربورغ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 4 دول خليجية توجه بعدم السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية لتفشي فيروس “ماربورغ”



دعت كل من السعودية الإمارات والكويت والبحرين، أمس السبت، المواطنين إلى تأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بعد رصد تفشي لفيروس “ماربورغ”.

وطالبت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، مواطنى المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس “ماربورغ” فيهما.

قال مصدر مسؤول فى الهيئة السعودية، إن هذه التوصية تمتد إلى “حين السيطرة على المرض”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “نهيب بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة”.

فيما دعت الخارجية الكويتية في بيان نشرته على تويتر، مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن ذلك جاء استنادا على توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وتوصيات وزارة الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان للخارجية القول “ندعو جميع المواطنين لعدم السفر في الوقت الراهن إلى جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية، وذلك لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم”، كما أكدت الخارجية البحرينية ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.

وكانت وزارة الصحة العُمانية، قد أوصت الخميس الماضي، مواطنيها إلى عدم السفر لتلك الدولتين إلا للضرورة القصوى

وأوضحت “الصحة العُمانية”، أن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من %60 إلى 80%.

وينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس فصيلة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس الإيبولا، ويسبب أعراضاً مماثلة أبرزها الحمى وآلام في العضلات واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة أحيانا بنزيف داخلي وخارجي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وينقل ماربورغ بين البشر عبر الملامسة المباشرة لدم أو إفرازات شخص مصاب أو بملامسة الأسطح والمواد الأخرى الملوثة، كما أن معدل الوفاة الناجمة عن الفيروس مرتفع جداً.

ولا توجد حالياً أي لقاحات أو علاجات معتمدة لداء فيروس “ماربورغ”.

وقد كُشف عن المرض للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في “ماربورغ” و”فرانكفورت” بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر خفافيش الفاكهة المصرية (Rousettus aegyptiacus) المضيف الطبيعي للفيروس، الذي ينتقل منه الفيروس بعد ذلك إلى الأشخاص.