عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج نيرانا تشتعل بمنطاد بالجو تلتهم سائحا.. وامرأة تقفز “الى الهاوية”







انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو صادم يظهر منطادا يحترق في السماء على متنه شخصين، وهو يحلق في الهواء على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.

وبعد دقائق من اشتعال الحريق، يرمى أحدهما بنفسه من كوة القيادة، في حين بقي الشخص الآخر يحاول السيطرة على المنطاد المعرض للتآكل إثر تصاعد ألسنة اللهب.

وعرفت الضحايا على أنهما امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما. وأصيب أن النمرأة التي رمت بتفسها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وكسر في عظم الفخذ الأيمن. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ركاب آخرين على متن المنطاد.

ويقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية رحلات جوية بالمنطاد فوق تيوتيهواكان ، على بعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال شرق مكسيكو سيتي ، مقابل 150 دولارًا تقريبًا.



تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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