شكرا لاهتمامكم بخبر لا علاج له.. تعرف على أعراض فيروس “ماربورغ” وطرق الوقاية منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لا علاج له.. تعرف على أعراض فيروس “ماربورغ” وطرق الوقاية منه



يتسبب فيروس ماربورغ بحمى نزفية شديدة العدوى بحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية “سي دي سي”، وهو من العائلة ذاتها لفيروس الإيبولا، وكلاهما لديه القدرة على التسبب في معدلات وفيات عالية بين المصابين، بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تتراوح معدلات الوفيات بين المصابين بفيروس ماربورغ بين 24 إلى 88%، وفقا لحالات الانتشار السابقة.

ونقل فيروس ماربورغ لأول مرة إلى الناس من الخفافيش في أفريقيا، حيث أصيب بها العاملون في المناجم والكهوف.

اتصال مباشر بين البشر

ورغم أن هذا الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، فإنه ينتشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر بين البشر، خاصة المرتبط بالسوائل مثل الدم أو اللعاب أو البول، ويمكن حتى لجثث المصابين أن تبقى معدية عند الدفن.

وتعرف العلماء لأول مرة على هذا الفيروس في 1967، عندما انتشر بين عمال المختبرات في ماربورغ وفرانفكورت بألمانيا وفي بلغرد أثناء إجراء البحوث على حيوانات استوردت من أوغندا.

أعراض الإصابة

ووفقا لـ”منظمة الصحة العالمية” تقدر فترة الحضانة للإصابة بالفيروس بين ثلاثة إلى تسعة أيام، وتبدأ أعراضه بالإصابة بصداع حاد ووعكة شديدة، والآلام العضلية، وهي تشمل الآتي:

حمى شديد.

وهن تدريجي وسريع.

إسهال حاد وألم في البطن وغثيان وتقيؤ، يمكن أن يدوم أسبوعا.

تصبح ملامح المصاب تشبه “الشبح” بعينين غائرتين ووجها من دون تعابير.

طفح جلدي.

أعراض نزفية، بخروج الدم في القيء والبراز، والنزيف عبر الأنف واللثة والمهبل.

استمرار الإصابة تؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي.

في الحالات المميتة تحدث الوفاة في اليوم الثامن أو التاسع.

الوقاية من فيروس ماربورغ

يوضح الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك” إن الوقاية بشكل عام من “الحمى النزفية” المرتبطة بالفيروسات مثل ماربورغ أو الإيبولا قد تكون أمرا صعبا إذا كنت تعيش في مناطق تنتشر فيها هذه الأمراض أو تسافر لها.

وعليك استخدام وسائل وقاية عند التعامل مع أي من سوائل الجسم، بارتداء قفازات وواقيات العين والوجه.

تجنب الحشرات خاصة البعوض والقراد، وعليك ارتداء السراويل الطويلة والأكمام الطويلة، واستخدام وسائل الحماية من البعوض.

كما عليك إبعاد القوارض عن منزلك، بوضع القمامة في حاويات مضادة للقوارض، التخلص من النفايات بانتظام، واحرص على أن يكون للأبواب والنوافذ واقيات حشرات.

العلاج

لم يعتمد أي لقاح أو دواء لعلاج فيروس ماربورغ حتى الآن، ويتلقى المصابون الرعاية الداعمة وعلاجات للمضاعفات والجفاف تعمل على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينصح بعض خبراء الصحة العامة باستخدام الأدوية المستخدمة في العلاج من الإصابة بالإيبولا، ولكن حتى الآن لم تثبت التجارب السريرية هذا الأمر.