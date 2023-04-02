أخبار اليمن : زلزالان يضربان منطقة عربية

زلزالان يضربان منطقة عربية
سجل مرصد الزلازل الأردني، أمس السبت، زلزالين في منطقة شمال البحر الميت، الأول في تمام الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي بقوة 3.2، وبعدها بخمس دقائق زلزال آخر بقوة 2.2.
وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان: «الزلزالان يعتبران تحت بند المتوقع كون منطقة البحر الميت معرضة للزلازل». مؤكداً أن الزلزالين على عمق واحد كيلومتر.
وأضاف سويدان: "لم يشعر الناس بالزلزالين وحتى اللحظة لا توجد أية تفاصيل عن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات القادمة".
وتزايد خطر الزلازل خصوصاً بعد أن ضرب زلزال تركيا وسورية في 6 فبراير الماضي، وتسبب بمقتل 46104 أشخاص في تركيا، ونزوح نصف مليون، فيما قتل 5914 سورياً، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين إلى 52018 شخصاً.
• وكالات
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