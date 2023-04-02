شكرا لاهتمامكم بخبر سأرتدي الحجاب يوماً ما.. ولا أحب إظهار المفاتن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سأرتدي الحجاب يوماً ما.. ولا أحب إظهار المفاتن



كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري أسرارا جديدة عن حياتها لأول مرة، مؤكدة أنها سوف ترتدي الحجاب يومًا ما.

وقالت في مقابلة مع مجلة “فوغ”: “أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب؛ لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كإمرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن ملفتة”.

كما أضافت “أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي”.

ياسمين صبري – من حسابها في انستغرام

وتطرقت ياسمين صبري للحديث عن طفولتها وتأثير جدتها على حياتها، مبينة أن الأخيرة ربتها بأفضل طريقة وأسلوبها جعل منها امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد والنجاح له ضريبة”.