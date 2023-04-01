أخبار اليمن : الرهوي يؤكد أهمية دعم ورعاية الأيتام

الرهوي يؤكد أهمية دعم ورعاية الأيتامأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، أهمية دعم ورعاية الأيتام من كافة الأُطر الرسمية والمجتمعية ورجال المال والأعمال.

وأشار الرهوي في فعالية خطابية نظمتها مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية في أمانة العاصمة، باليوم العالمي لليتيم، إلى تزامن هذه المناسبة مع شهر الخير والرحمات الذي يتضاعف فيه الأجر وخصوصا الأعمال الخيرية المرتبطة بالأيتام.

وثمن جهود مؤسسة الرحمة التي تُعد من المؤسسات النموذجية في رعاية الأيتام.. حاثا الجهات والبيوت التجارية على دعم المؤسسة من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للأيتام.

وفي الفعالية التي حضرها النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل عُبيد بن ضبيع، إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي سيما كفالة الأيتام.. لافتا إلى أن مؤسسة الرحمة تقوم بدور ملموس في رعاية الأيتام.

وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص والميسورين لرعاية الأيتام.. مبديا استعداد الوزارة الوقوف إلى جانب كل من يخدم شريحة الأيتام والمعاقين.

من جانبه أشار وكيل وزارة الإرشاد الشيخ صالح الخولاني، إلى عظمة الإنفاق على الأيتام الذين أمر الله عز وجل برعايتهم.

ودعا رجال المال والجهات الحكومية والخيرية إلى خدمة هذه الشريحة ورعايتها كواجب ديني وإنساني وأخلاقي للتخفيف من معاناة الأيتام في ظل استمرار العدوان والحصار.

فيما أكدت رئيسة المؤسسة رقية الحجري، أهمية هذه المناسبة لتذكير الجميع بشريحة الأيتام وما تحتاجه من عناية خاصة خلال شهر الرحمة والخير والإحسان.. لافتة إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسة في ظل الظروف التي يمر بها البلد جراء العدوان والحصار.