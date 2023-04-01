شكرا لاهتمامكم بخبر أزمة في مسلسل “سره الباتع” بسبب الموسيقى التصويرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أزمة في مسلسل “سره الباتع” بسبب الموسيقى التصويرية



أزمة جديدة من نوعها يشهدها مسلسل “سره الباتع” الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، ويتولى إخراجه خالد يوسف بعد غياب امتد لسنوات.

فقد أعلن الموسيقار المصري الكبير راجح داوود عن أزمة بينه وبين مخرج المسلسل خالد يوسف، حيث تعاقد داوود على تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل.

وبعد حضور المخرج جلسات العمل وموافقته على كافة التعديلات الخاصة بالموسيقى، والشكل النهائي لها تم التعاقد بين الجانبين مع إلزامه بتقديم الموسيقى في وقت محدد وهو ما حدث بالفعل.

“الريس عمر حرب”

لكنه فوجئ – وفق البيان الذي أصدره – في الحلقة الأولى للمسلسل، باستخدام موسيقى أخرى كان قد ألفها لفيلم “الريس عمر حرب” الذي أخرجه خالد يوسف.

وقتها اعترض راجح داوود على ما حدث، لكن المخرج أخبره أن الموسيقى من تأليفه والفيلم من إخراجه وبالتالي لا توجد أزمة في ذلك، لكن الموسيقار المصري آثر الصمت رغم عدم اقتناعه، حتى لا يؤثر حديثه على استقبال المشاهدين للمسلسل، رغم اتهام البعض له بأنه يكرر نفسه.

وأوضح داوود أنه فوجئ في الحلقات التالية باستخدام المخرج لموسيقى وجمل لحنية ليست من تأليف راجح داوود، رغم تواجد اسمه على شارة المسلسل باعتباره صاحب الموسيقى التصويرية.

وهو ما لم يستطع الصمت عليه، معتبرا أن هناك قواعد فنية ومسؤولية يجب أن تحترم، كما أن نسب موسيقى إليه لم يقم هو بتأليفها يعد جريمة.

وأكد الموسيقار أن ما فعله المخرج خالد يوسف لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يمكن تبريره، وأنه لا يقبل أن يقال أنه أخذ جملة من زميل هنا أو هناك.

وحمل داوود المسؤولية كاملة للمخرج خالد يوسف، مؤكدا لجمهوره أنه سيظل على العهد دائما، وسيحافظ على القيم التي تعلمها من أساتذته.