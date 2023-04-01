عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق خلال 48 ساعة



كشفت وسائل إعلام كردية أنه سيتم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق خلال 48 ساعة. وقالت شبكة “رووداو” إن التوقيع على اتفاق بخصوص تصدير نفط إقليم كردستان العراق الليلة أو غدا وإرساله لتركيا لاستئناف بيع النفط. وستقوم غرفة مشتركة من بغداد وأربيل بالإشراف على بيع النفط في إقليم كردستان العراق.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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